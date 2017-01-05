İşletme Müdürünün Gasp Oyununu Polis Bozdu

Gasp yalanı polise takıldı



İZMİR'in Urla İlçesi'ndeki bir marketin müdürlüğünü yapan ve polise başvurup gasp edildiğini ileri süren 27 yaşındaki B.G.'nin oyununu polis bozdu. Arkadaşlarıyla plan yapan B.G.'nin marketten gasp edildiğini öne sürdüğü para, gözaltına alınan zanlıların evinde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutukladı.



Gülbahçe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir zincir marketin işletme müdürlüğünü yapan B.G., polise başvurup, geçen 1 Ocak'ta saat 22.15 sıralarında markete giren eli bıçaklı 2 kişi tarafından darp edildiğini, çelik kasadaki 50 bin TL'nin de bu kişiler tarafından alındığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, B.G.'nin ifadesine başvurdu. Ancak B.G.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine, polis bu kişinin yakın çevresini de mercek altına aldı. Çalışmalarda, B.G.'nin doğru ifade vermediği ve arkadaşlarıyla gasp süsü vererek, böyle bir senaryo uydurduğu belirlendi. Bunun üzerine B.G. gözaltına alındı. B.G.'nin bu olayı arkadaşları S.C. (21), Ç.P. (24) ve K.İ. (22) ile planladığını tespit eden polis, bu üç zanlıyı da Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde yakaladı.



PARAYI DAHA ÖNCE HARCAMIŞ



Marketten çalınan paranın bir kısmı, S.C.'nin evindeki gözlük kılıfı içinde, diğer kısmı da K.İ.'nin evinin bodrum katındaki inşaat kumunun içinde bulundu. Elde edilen 4 bin TL, marketin sahibine teslim edildi. Ayrıca, B.G.'nin sorgusunda, marketten 50 bin TL çalınmadığını, daha önce büyük kısmını harcadığını, bu parayı yerine koyamayınca da gasp planı yaptıklarını söylediği iddia edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ç.P. ile K.İ. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, B.G. ile S.C. ise tutuklandı.