Izmir Foça'da Yorgunluk Attılar

Foça'da yorgunluk attılar



ALTINORDU'nun ev sahipliğinde 13-16 Nisan tarihlerinde İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen Uluslararası U12 İzmir Cup' a katılan Sırbistan'ın FC Dandy ve Karadağ'ın FK Ibar Rozaye kulüplerinin U12 takımları, turnuva sonrası Foça'da yorgunluk attılar. İzmir Cup'a katılan 48 takım arasında dünyaca ünlü kulüplerin bulunduğunu kaydeden FC Dandy Antrenörü Demir Spica ve FK Ibar Rozaye Antrenörü Orhan Kaliç, Altınordu'nun mükemmel bir organizasyona imza attığını söyledi.



Spica, "Çekya'dan Slavia Prag, Türkiye'den Başakşehir, Antalyaspor ve Göztepe, Kosova'dan El Clasico ile aynı grupta yer aldık. Çok iyi maçlar oynadık. Turnuvayı 37'nci bitirdik ama bu takımlarla karşılaşmak bizim için büyük tecrübe oldu" dedi. Orhan Kaliç ise güçlü rakiplerle karşılaşarak kendilerini geliştirdiklerini belirtirek, "Grubumuzda Çekya'dan Sparta Prag, Türkiye'den Eskişehirspor, Aydın Yıldızspor, Selçuk Karması ve Kosova'dan Arsenal SS vardı. Turnuvada 29'uncu olduk ancak bu bizim için büyük başarı. Seneye daha iyi hazırlanıp geleceğiz" şeklinde konuştu.