Izmir Foça'da Yangın

Foça'da yangın



İZMİR'in Foça ilçesindeki Yeni Foça Buruncu Mevkisi'nde, makilik ve bozuk orman alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Bugün saat 13.15 sıralarında, Yeni Foça Buruncu Mevkisi'nde makilik ve bozuk ormanlık alanda yangın başladı. Aynı anda birkaç yerde yükseldiği belirtilen alevlere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etmeye başladı. Yangını söndürmek için 30 arazöz ve 6 dozer ile söndürme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yenifoça mahallesindeki yerleşim yerine yakın olan yerlerde alevler kontrol altına alınırken, diğer bölgelerde rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Söndürme çalışmalarına takviye için çevre il ve ilçelerden yangın söndürme araçları, personel ve işmakineleri istendi. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman meydana geldi. Yenifoça - Eskifoça Sahil Karayolu'nun bazı bölümlerinde görüş mesafesi yogun duman nedeniyle sıfıra kadar düştü. Olay yerine gelen Foça Kaymakamı Ali Çetin, CHP'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal da söndürme çalışmalarını takip ediyor.