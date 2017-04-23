İzmir Fenerbahçe'den Çok "Özel" Kutlama

FENERBAHÇE İzmir Şubesi'nin Çocuk ve Gençlik Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlediği bir etkinlikle kutladı. Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün kutlamasına, Çiğli'deki İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nden gelen engelli ve özel eğitim öğrencileri de katıldı.



Çocuk ve Gençlik Kulübü üyeleri, "özel" misafirleriyle birlikte kutlama öncesi birlikte kahvaltı yaptıktan sonra, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde açık alana kurulan ve çeşitli aktivitelerin yer aldığı eğlence alanında neşeli saatler geçirdi. Bu arada okuldaki faaliyetlerini ve el becerilerini sergileyen Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencilerinin açtıkları stand, davetlilerden büyük ilgi gördü.



- İzmir