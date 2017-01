İzmir Esnafından Hükümete Teşekkür

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) Birliği Başkanı ve TESKOMB Genel Başkan Vekili Salahaddin Hünü, kredi yapılandırması imkanı tanıyan hükümete teşekkür ederek, "Her zaman esnafımızın yanlarında oldular. Beklentilerimizden daha fazlasını verdiler." dedi.



İzmir ESKKK 2016 yılı 65. olağan genel kurulu Hilton Oteli'nde yapıldı. Divan başkanlığını Vahdettin Akdeniz, katipliklerini ise Rüştü Çelikgil ile Salih Zeki Koç'un yaptığı genel kurula kooperatif ortakları yoğun ilgi gösterdi. Genel kurula, Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü ile çok sayıda, Halkbank şube müdürü, oda ve kooperatif başkanı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda, öncelikle kooperatifin, 2016 yılındaki başarılı çalışmaları neticesinde kooperatif ortaklarının protesto ettirilmediği dile getirilirken, daha sonra gündem maddeleri gereği 2016 yılı yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları ile gelir gider hesapları okunarak ayrı ayrı müzakere edilerek, oy birliği ile ibra edilirken, 2017 yılı tahmini bütçesi de oy birliği ile kabul edildi.



"Kooperatif ortaklarımızdan beklentimiz, kredi taksitlerini zamanında ödemeleridir"



İzmir ESKKK Birliği Başkanı ve TESKOMB Genel Başkan Vekili Salahaddin Hünü konuşmasında, 2016 yılında kredilerin geri ödenmesinde zaman zaman problemler yaşandığını belirterek, "Bu durum kooperatifimizin mali yapısını da etkilemektedir. Değerli ortaklarımızdan ricamız kredi taksitlerinizi temerrüde düşmeden zamanında ödemenizdir. Bu konuda kooperatifimizce her türlü kolaylık ve destek sağlanmaktadır. Kooperatifimizin amacı protesto ettirmek değil, gerçekten ihtiyacı olan ve ödemelerini zamanında yapan veya yapmak için gayret gösteren ve bizlere yardımcı olan ortaklarımızın kredi taleplerinin karşılanarak mağduriyetlerinin önlenmesidir." dedi.



Esnaf ve sanatkara en uygun oranlı kredi olanağı



Başkan Salahaddin Hünü, en uygun vadeli ve oranlı kredinin esnaf ve sanatkarlara verildiğinin altını çizerek, "31 Aralık 2016 tarih ve 29935 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 27 Aralık 2016 tarih ve 2016/9666 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 2017 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2017 yılına devreden kredilerde uygulanacak faiz indirim oranı yüzde 50 olarak belirlenmiştir. Buna göre 2017 yılında vadesi 1 yıl olan kredilerin yıllık faiz oranı yüzde 4, 1 yılı aşan ve 5 yıla kadar olan kredilerde ise yıllık yüzde 5 faiz oranı uygulanacaktır. Ülkemizde ekonomik göstergelerde olumsuz gelişmeler yaşanmamasını ve faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemesini umuyor ve diliyoruz" dedi. Hünü, ayrıca; "2016 yılı içerisinde ülkemizde ve bölgemizde başta terör olmak üzere yaşanan gelişmeler ekonomimizi olumsuz şekilde etkilemiştir. Buna rağmen kredi faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Yine kararnameler uyarınca 30 bin TL tutarına kadar faizsiz (sıfır faiz) kredi kullandırım imkanı getirilmiştir. Bu kredi kullandırım şartlarını taşıyan ve başvuruda bulunan esnaf ve sanatkarlarımıza tahsis edilen plasman dahilinde kullandırılmıştır" diye konuştu.



"Yapılandırma ile ortaklarımız nefes aldı"



Yapılandırma sebebiyle hükümete teşekkür eden Başkan Hünü, şöyle devam etti: "Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeye paralel olarak Merkez Birliğinin Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin takipteki alacaklarının yeniden yapılandırılmasına karar vererek 28 Haziran 2016 tarih ve 2016/13 nolu genelge ile 26 Temmuz 2016 tarih ve 2016/15 nolu genelge göndererek yapılandırma şekil ve şartlarını belirlemiştir. Kooperatif yönetim kurulumuzda, genelge uyarınca işlem yapılmasına ve bu doğrultuda takipli borcu olan ortaklara yazı gönderilmesine karar verilerek takipli borçlu ortaklara yazı gönderilmiştir. 31 Ağustos 2016 tarihine kadar kooperatife başvuruda bulunan ve taahhütname imzalayarak taksitlendirme yapan ortaklarımızla ilgili olarak 182 ortak yapılandırma talebinde bulunmuş ve toplam yapılandırılan miktar 2 milyon 380 bin 59 TL'dir. Taksitlendirme yapan ortaklarımızdan ricamız taksitlerini zamanında ödemeleridir. Çünkü iki taksit üst üste ödenmediği takdirde yapılandırma iptal edilecektir. Kooperatif kefaletiyle kullandırılan kredilerin şahıs üst limitleri 75.000-150.000 TL. arasında kooperatiflerin rasyolarına göre belirlenmiş olup, bizim Kooperatifimiz 150.000TL.'sına kadar kredi kullandırma imkanına sahip olmuştur. Ayrıca, kredi kullandırımlarında yapılan kesintiler asgari seviyeye indirilerek ortakların eline daha fazla para geçmesi sağlanmıştır. Hükümetimize şükranlarımızı sunuyorum. Her zaman esnafımızın yanlarında oldular. Beklentilerimizden daha fazlasını verdiler."



Esnaf, 2017 yılının zor bir yıl olmamasını diliyor



Başkan Salahaddin Hünü, 2017 yılının bölgemizde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ekonomik açıdan küçülme yılı olacağı tahminlerine dikkat çekerek, "2017 yılının ülke ekonomisi açısından zor bir yıl olmamasını, herhangi bir ekonomik kriz yaşanmamasını diliyoruz. Bu konuda Başta hükümetimiz olmak üzere Üst kuruluşlarımızın duyarlı olacaklarına ve gerekli önlemleri alacaklarına inanıyoruz." diye konuştu. - İZMİR