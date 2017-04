İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Salahaddin Hünü, "Biz esnaf kefalet kooperatifleri olarak hükümetten, devletten son derece memnunuz, gidişatımız böyle devam ettiği sürece her zaman devletin yanında yer alacağız." dedi.



Hünü, AK Parti İl Başkanlığınca Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla bir otelde düzenlenen "İzmir Esnaf Buluşması"nda, birlik ve beraberliğin önemine değindi.



Çabaların boşa gitmeyeceğine inandığını belirten Hünü, "Biz esnaf kefalet kooperatifleri olarak hükümetten, devletten son derece memnunuz. Gidişatımız böyle devam ettiği sürece her zaman devletin yanında yer alacağız. Ben her zaman devletçiyim, sizlerle beraber ölüme kadar giderim, gün birlik ve beraberlik günüdür." diye konuştu.



İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ise Başbakan Yıldırım'ı esnaflarla birlikte görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Esnafın şartlarının iyileştirilmesine yönelik hazırlanan yasalar için Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti hükümetlerine teşekkür eden Mutlu, "KOSGEB kredisinde bazı bankalar esnafa problem çıkarıyor. Onlara bir 'destur' çekmek lazım. Durumu iyi olanlara veriyor, ödemeye ihtiyacı olan garibana vermiyorlar. Alışveriş merkezlerinin şehirlerin dışında kurulması için kanuna madde konulmasını istiyoruz. Bazı şirketler uçak alıyor, uçak kaldırıyor. Bizim uçak alacak gücümüz yok, biz eski bir otobüs aldık. Uçak, gemilere verildiği gibi bize de akaryakıt desteği verilsin istiyoruz." dedi.



AK Parti İl Başkanı Bülent Delican da Türkiye üzerinde olan kara bulutların bu ülkenin yetiştirdiği evlatlar sayesinde aşıldığını vurguladı.



Geçmiş yıllarda moral ve motivasyonu bozulan esnafın şimdilerde "nasıl yurt dışına açılabilirim" şeklinde hesap yaptığını dile getiren Delican, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli mesafeler kat etti. AK Parti ve MHP'nin birlikte aldığı kararla 18 maddelik anayasa değişikliği halk oylamasına sunuldu. Bu ülkenin birlik ve beraberliği için hepimiz 16 Nisan'da 'evet' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.