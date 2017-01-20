Izmir - Eşiyle Tartıştı, Su Kemerlerine Çıktı

Eşiyle tartıştı, su kemerlerine çıktı



İZMİR'in Konak İlçesi'nde, boşanmak üzere olduğu eşiyle tartışan 60 yaşındaki Mevlüt Tavşancık, tarihi su kemerlerine çıkarak intihar temek istedi. Tavşancık'ı polis ikna ederek kemerlerden indirdi.



Olay, bugün gece saatlerinde Yeşildere Caddesi üzerindeki tarihi su kemerlerinde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışan Mevlüt Tavşancık, su kemerlerine çıkarak intihar etmek istedi. Kemerlerin üstünde Tavşancık'ı gören sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, caddeyi araç trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı. Eşiyle tartıştığını ve eşinin gelmesini isteyen Tavşancık'ı polisler ikna etmek için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin hava yastığını açtığı sırada polisler Tavşancık'ı ikna etti. Su kemerlerinden inen Tavşancık, "Eşimle maddi manevi sıkıntılar yaşıyoruz. O yüzden su kemerlerine çıktım" dedi. Gözaltına alınan Tavşancık, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.