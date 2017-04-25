İzmir Erkeği Görünümüne Önem Veriyor

Son yıllarda burun estetiği yaptıran erkek hasta sayısının arttığına dikkat çeken KBB Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Baran Aydemir, "Erkekler dış görünüşlerine daha fazla özen göstermeye başladılar ve en çok burun estetiği yaptırıyorlar" dedi.



Dünyada olduğu gibi ülkemizde de, estetik burun ameliyatlarında kadın/erkek oranının, zaman içerisinde birbirine yaklaştığına değinen KBB Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Baran Aydemir, "Ülkemizde özellikle erkek çocuklarda küçük yaşlarda alınan travmalarla, yetişkin yaşlarda şekil ve nefes alma sıkıntılarına sık rastlanmaktadır. Yapılacak müdahale ile şekil bozukluğu düzeltilirken nefes sorunu da aynı zamanda çözülmektedir. Bunun yanında özellikle İzmir'de her geçen gün erkeklerin dış görünüşlerine daha fazla özen gösterdiklerine ve estetik burun ameliyatı taleplerinin arttığına şahit oluyoruz" diye konuştu.



Hedef doğal ve erkeksi burun



Erkek hastalarda doğal ve erkeksi görünümün korunması gerektiğini belirten Özel Ento KBB Cerrahi Tıp Merkezi doktorlarından KBB Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Baran Aydemir, "Burun ucu kaldırılmamalı, burun aşırı inceltilmemelidir. Kadınlarda estetik kaideler daha net olmakla birlikte, erkeklerde yakışıklı olmanın net bir tanımı yoktur ve kişiler arasında ciddi fikir farkları vardır. Bir kişinin çok beğendiği bir burun diğeri için sevimsiz olabilir. Bu noktada 3D Vectra sayesinde, konsültasyon sırasında ameliyat sonrasında ortaya çıkacak sonuçları görüntüleme ve değerlendirme imkanı buluyoruz. Sistem ayrıca hastanın tedavi planlamasına aktif olarak katılmasına ve hastaya sunulan seçenekler içinden tercih yapabilmesine olanak sağlıyor. 3D Vectra hastanın istediği sonucu doktor ile eksiksiz paylaşabilmesi, düşüncelerini aktarabilmesi için iyi bir yöntemdir" şeklinde konuştu.



Erkekler en çok burun estetiği yaptırıyor



İzmir'de erkek hastaların en çok burun estetiğine önem verdiğini belirten Op.Dr. Baran Aydemir, "Burun estetiği sonrasında botoks ve dolgu uygulamaları gibi estetik talepler gelebiliyor. İzmir erkekleri her daim dış görünüşlerine önem verdiklerinden daha bakımlı, genç ve sağlıklı görünüyorlar" dedi. - İZMİR