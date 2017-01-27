İzmir Emıtt Turizm Fuarı'nda

İzmir'den fuara katılım sağlayan heyette İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, yetkilileri yer aldı.

Fuarda, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından hazırlatılan ortak İzmir standıyla dünyanın dört bir yanından gelen turizm profesyonellerine İzmir tanıtımı yapıldı. İzmir'in Akdeniz kimliğini ön plana çıkaran Alaçatı ve Seferihisar evlerini çağrıştıran stant büyük beğeni topladı.

İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı "Türkiye'de Doğu Akdeniz Bölgesinin en büyük fuarlarından biri olan EMITT'in yapılıyor olmasını çok önemsiyoruz. Fuara, İZKA'nın temin etmiş olduğu İzmir standı altında yerel yönetim, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri ile birlikte yaklaşık 40 kişilik bir heyetle katıldık. İzmir'i ulusal ve uluslararası turizm profesyonellerine anlattık.

İzmir'in Dünyadaki marka bilinirliğini artırmak amacıyla turizm fuarlarına katılımı önemsiyoruz. Turizm denince akla İzmir geliyor. Sadece deniz turizmi de değil; kültür turizminden, termal turizme, inanç turizminden gastronomi turizmine kadar birçok turizm çeşidine ev sahipliği yapabiliyoruz. Burada İzmir çatısı altında tek elden, bütünsel bir tanıtım çalışması yapıyor olmak İzmir'in marka değerinizi artırıyor. Efes ve Bergama ile Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan İzmir, kültür turizminde de örnek çalışmalar yapıyor."dedi.

İZMİR STANDI İLGİ ODAĞI OLDU

Stantta İzmir tanıtım malzemeleri ile birlikte İzmir'in yerel tatlarından seçkiler sunuldu.

EMITT fuarında İzmir çatısı altında İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Menderes Belediyesi, Selçuk Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Yaşayan Şehirler Platformu, ETİK ve Estetik Ebru yer aldılar.

ITE Turkey bünyesinde yer alan EUF – E Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT; Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 70.000 m²'lik 12 salonda gerçekleşiyor. 21'inci kez turizm sektörünün buluşma adresi olan EMITT, 80 ülkeden 5.000 firma ve markayı bir araya getirecek.

