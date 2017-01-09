Izmir Emek Örgütlerinden Ihraçlara Tepki

Emek örgütlerinden ihraçlara tepki



İZMİR Emek ve Demokrasi Güçleri öncülüğünde Konak'ta toplanan bir grup, geçen 6 Ocak'ta çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) kapsamında ihraç kararlarına tepki gösterdi.



Konak İlçesi'ndeki Eski Sümerbank hizmet binası önünde İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri öncülüğünde toplanan yaklaşık 300 kişi, hükümet aleyhinde slogan attı. Ellerinde "Susma, sustukça sıra sana gelecek" yazılı pankart taşıyan grup adına basın açıklamasını Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Funda Obuz yaptı. Barış, adalet, özgürlük ve demokrasi taleplerinin susturulamayacağını belirten Obuz, "6 Ocak 2017 tarihli 679 sayılı KHK ile İzmir'de BES üyesi 16, Eğitim-Sen üyesi 7, SES üyesi 2, Tarım Orman-Sen üyesi 2 ve Yapı Yol-Sen üyesi 1 arkadaşımız daha keyfi ve hukuksuz bir biçimde kamu görevinden çıkarıldılar. Bugün yeniden görüyoruz ki, 15 Temmuz'un hemen ardından ilan edilen OHAL'e ilişkin söylediklerimizin gerçekliği bir bir ortaya çıkıyor. OHAL, sadece ve sadece Türkiye'nin diktatörlük rejimine gidişinde bir fırsat olarak kullanılıyor, hukukun yok edilmesi, demokrasinin bitirilmesi, muhalif her kesimin susturulmasına hizmet ediyor. 6 Ocak tarihli KHK'lar ile yine demokratik kitle örgütleri ve muhalif medya susturtulmaya çalışıldı, muhalif kimlikleri ile bilinen Türkiye'nin aydın insanları işlerinden edildi. Son KHK ile İzmir'de 'Barış' diye haykıran akademisyenler de ihraç edildi. Barış çağrısı yapmak her yurttaşın görevi olmanın yanında, akademisyen olarak çatışmaların durdurulması, silahların susturulması ve yaraların sarılması, sorunların demokratik siyaset ve müzakere ortamında çözülmesi ve barış içinde bir arada yaşama ikliminin oluşturulması için devlete çağrı yapmışlardı. 'Bu suça ortak olmayacağız' dediler. Bugün, Ege Üniversitesi'ndeki görevlerinden ihraç edilen arkadaşlarımızın odalarının kapılarının keyfi bir şekilde kilitlendiğine şahit olduk. Gerçekleştirilen bu işlem, barış isteyenlere yönelik saldırganlığın, pervasızlığın ne aşamaya varabileceğinin en somut örneklerindendir. Akademisyenlerin yanında KESK'e bağlı sendika il yöneticileri ve üyeleri de bu KHK ile hedefte idi. Bizler, bugüne kadar nasıl yan yana, omuz omuza durduysak bundan sonra da omuz omuz durmaya devam edeceğiz" dedi. Açıklamanın ardından bir süre slogan atan grup daha sonra dağıldı.