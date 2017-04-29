İzmir Ekonomi'den Enginarlı Tatlar

İzmir Ekonomili genç şefler, enginara yeni tatlar katıyor. Uluslararası Enginar Festivali'nde geleceğin şefleri, enginardan cupcake, macoron, kokoreç, limonata, reçel, suşi gibi birbirinden farklı enginarlı lezzetleri festival konuklarına sundu.



Urla Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan atölyelerde de, İEÜ Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nün dünyaca ünlü şefleri de enginarın farklı tariflerini izleyicilere aktardı. Etkinlikte, İEÜ Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü Eğitmen Şefi Semen Öner, çocuklarla enginarlı lezzetler üretti.



İEÜ Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdür Vekili Yrd. Doç. Dr. Betül Öztürk, öğrencilerin aldığı eğitimle yaratıcılıklarını buluşturduğunu ve birbirinden farklı ürünler ortaya sunduğunu söyledi. Öğrencilerin Ege mutfağını dünyaya tanıtma hedefiyle eğitim aldığını, bölgenin yerel tatlarına yeni bir soluk geldiğini de aktaran Yrd. Doç. Dr. Öztürk, "Yerel tatları hem geleneksel yöntemlerle pişiriyorlar hem de yorumla yeni bir tat haline getiriyorlar. Bu da konukların büyük ilgisini çekiyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen eğitmenlerimizden dünya mutfağının inceliklerini de öğrenen öğrencilerimiz, ortaya çıkardığı lezzetlerle büyük beğeni topluyor" dedi. Yrd. Doç. Dr. Öztürk, etkinlikte Fransa, Belçika, Hollanda, Fas, Letonya'dan gelen şeflerin de enginara yeni yorumlar kattığını kaydetti. - İZMİR