İzmir Ekonomi 16. Yılını Kutladı

İzmir Ticaret Odası'nın girişimleriyle İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi, 16. yaşını kutladı.



İzmir İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende üniversitenin 16. Yıl dönümü kutlanırken, yeni akademisyenlere cüppeleri giydirildi. Törene, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı RebiiAkdurak, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkanı Geza Dologh, İzmir Baro Başkanı Özcan Aydın, TOBB İzmir Kadın Girişimciler Grubu İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, İEÜ Mütevelli Heyet Üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan İzmir İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, bilim ve teknolojinin ülkemizin geleceğini oluşturduğunu, bu alanda çaba gösterilmesiyle Atatürk'ün koyduğu muasır medeniyetler hedefine ulaşılabileceğimizi söyledi. 2021 – 2022 eğitim yılında Güzelbahçe'de 11 bölümlü mühendislik fakültesinin adını "Bilim Teknoloji ve Mühendislik Fakültesi" şeklinde değiştirerek eğitime başlamak istediklerini kaydeden Başkan Demirtaş, hedeflerinin Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında, 2023'te bu kampüsten uzaya uydu göndermek olduğunu vurguladı.



5 yılda 500 milyon TL yatırım



Törende konuşan Başkan Demirtaş, engellemelerin hayallerin önüne geçemeyeceğini belirterek, "Er ya da geç Güzelbahçe Bilim ve Teknoloji Kampüsü'nü yapacağız, dedik.10 yıl sonra nihayet mahkemeler bitti. 100 binlik, 25 binlik ve 5 binlik planlar kabul edildi. Şimdi, bin ölçekliplanları yapıyoruz. Master plan yapıldı. Üniversitemizin girişinde sergileniyor. Mimari ve mühendislik projelerini ihale ettik.2018 – 2019 öğretim yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Koleji eğitime başlayacak. Aramızda 3 minik konuğumuz da var. Kolejimizin öğrencileri olacaklar" dedi.



Bu yıl Tıp Fakültesine öğrenci almayı umut ettiklerini aktaran Başkan Demirtaş, kanser ağırlıklı bir hastaneyi de 2019 yılında açacaklarını bildirdi. 5 yılda 500 milyon Türk Lirası yatırım planları olduğunu, bu büyük parayı ülkemizin geleceğine ve gençlere harcayacaklarını vurgulayan Başkan Demirtaş, anaokulundan üniversiteye dek eğitimi dünyanın en iyilerin olacak sistem oluşturacaklarını ifade etti.



"Türkiye için örnek olacak"



Öğrencilerin lise okurken üniversiteden ders alabileceği, akademisyenlerin de lisede ders verebileceği bir sistem olacağına değinen Başkan Demirtaş, şunları söyledi:



"Büyük Atatürk 10. Yıl Nutkunda, 'Türk Milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır' diye heyecanla Türk Ulusu'na seslenir, ama 1933'ten bu yana 84 yıl geçti. Uzaya uydu gönderdik mi? Sanayi 4.0'a geçebildik mi? Yapay zeka konusunda neyi başardık'Hala, terörle mücadele için kullandığımız savaş roketlerini, tankları, tüfekleri, başka ülkelerden, bilgisayarları, telefonları, televizyonun çiplerini satın alıyoruz. O zaman Mustafa Kemal, yanlış mı söyledi? Elbette hayır. Ülkemizdeki doğal gazı, petrolü nasıl çıkaramadıysak, Aziz Sancar gibi pek çok gencimizi dağda çobanlık, inşaatlarda amelelik yaptırıyorsak ya da ezberci, amaçsız bir eğitim veriyorsak buna artık son vermek gerekiyor. Bu eğitim sistemiyle Türkiye hiçbir zaman muasır medeniyet düzeyine çıkamaz.Elbette İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak ülkemizin kaderini değiştiremeyiz, ama bu yolda bir şeyler yapabileceğimize, örnek olabileceğimize inancım tamdır.Eğitim reformu olmazsa, teknoloji ağırlıklı üniversitelere destek olunmazsa sadece Aziz Sancar gibi bireysel başarılar yakalanır."



İzmir'de yılbaşından bu yana 25 bin yeni istihdam sağlandığını, sorunun işsizlik değil "mesleksizlik" olduğunu vurgulayan Başkan Demirtaş, meslek yüksekokulu eğitimine ağırlık verdiklerini de kaydetti. TÜSİAD tarafından yapılan Bu Gençlikte İş Var yarışmasında, 3. kez üst üste girişimcilik bayrağını aldıklarını da vurgulayan Başkan Demirtaş, "Bugün, 10 bin 199 öğrencimiz, 725 hocamız var. İdari personelimiz de 163 kişi.Yenilikçi, girişimci ve geleceğin üniversitesiyiz" dedi.



İzmir Ekonomi'ye 114 yeni öğretim üyesi



İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Şımga Muğan da, 114 yeni öğretim üyesinin üniversite bünyesine katıldığını, 10 bini aşkın öğrenciye eğitim verildiğini söyledi. Üniversitenin yüzde 8 oranında büyüdüğünü aktaran Prof. Dr. Muğan, "Gelecek bizden interdisipliner bilgi birikimi bekliyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Üniversitemizi 22. yüzyıla taşımayı istiyoruz. Öğrencilerimiz dünyanın her yerine yayılmış durumda. Genç bir üniversite olmamıza rağmen tüm dünyaya etki etmeye çalışıyoruz" dedi.



"En minik İzmir Ekonomili'



Etkinlik kapsamında, Akademik Atama ve Yükseltme Töreni yapıldı. Öğretim üyelerine cüppelerini ve plaketlerini Rektör Prof. Dr. Muğan ile Başkan Demirtaş, verdi. Ayrıca, yıl boyunca çeşitli yarışmalarda ödül kazan öğrencilere de plaketleri verildi. İEÜ Halk Dansları Kulübü de, İTO Eğitim Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Engin Kıbrıslı ve İEÜ Tanıtım ve Kurumsal Pazarlama İletişimi Müdürü Emel Akçay Uzun'un yazdığı"Savaş ve Barış" adlı gösteri izleyenlerden büyük alkış aldı. Törende, İEÜ Müzik Danışmanı Alaskar Abbasov yönetimindeki öğrenciler Pelin Nur Yıldırım ile Malavyalı Mirriam Chiudza Banda 'Memleketim' şarkısını Türkçe seslendirdi. - İZMİR