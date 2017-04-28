İzmir'e Yeni Uluslararası Görev

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Özerdem, 128 farklı ülkeden yaklaşık 58 bin üyesi bulunan Amerikan Isıtma Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri Derneği'nin Asya, Orta Doğu, Avrupa ve bazı Afrika ülkelerini kapsayan Büyük Bölge'nin (RAL) başkan yardımcılığına atandı.



Bina iklimlendirme sistemleri, enerji verimliliği, iç hava kalitesi ve sürdürülebilirlik alanlarında etkinlik gösteren derneğin 2016 yılında yapılan bölge genel kurulunda üye ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcılığına önerilen Prof. Dr. Özerdem, Temmuz 2017'den itibaren başkan yardımcı olarak görev yapacak. İngiltere, Belçika, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Romanya, Macaristan, Hindistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Nijerya gibi ülkelerin üyeliklerinin bulunduğu derneğin Büyük Bölge başkan yardımcılığını üstlenen Prof. Dr. Özerdem, "İlkelerini yaratıcılık, mesleki anlamda adanmışlık, dürüstlük, işbirliği ve gönüllülük üzerine oturtan dernek kurulduğu 1984 yılından itibaren çevre dostu bina teknolojilerinin gelişimine katkı koyuyor" dedi.



"Hedef Türki Cumhuriyetler"



Derneğin oluşturduğu teknik standartlar ve tasarım kriterlerinin dünyaca en üst düzeyde kabul gördüğünü vurgulayan Prof. Dr. Özerdem, şunları söyledi:



"Bina kodları ve tasarım kriterleri, ilgili meslekler tarafından çok yakından takip ediliyor. Isıl konfor, iç hava kalitesi, binalarda enerji etiketi, yeşil bina standartları, soğutucu akışkanların güvenlik sınıflandırması derneğin oluşturduğu standartlar arasında yer alıyor. Derneğin en önemli işlevlerinden bir tanesi de bina iklimlendirme alanlarındaki Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmesidir. Böylece daha verimli, çevre dostu bina teknolojilerinin gelişimine katkı koymaktır. Derneğin Türkiye birimini 2013 yılında kurdum. Sektör profesyonellerinin, akademisyenlerin ve sektörel oluşumların katkılarıyla kısa sürede etki alanı genişledi. Görev sürecim boyunca hedefim, derneğin henüz birim kurmadığı ülkelerde, özellikle Orta Asya'da bulunan Türki cumhuriyetlerde birimler oluşturmak. Ayrıca derneğin Ankara ile İstanbul'da bulunan öğrenci şubelerinin İzmir'de de kurulmasına öncülük etmek istiyorum." - İZMİR