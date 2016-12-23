İzmir'e Yeni Bir Soluk  

Uluslararası Yaşama Sanatı Vakfı (International Art of Living Foundation) Nefes Teknikleri ve Yoga Eğitmeni Meltem Arıcan ile Yaşam Koçu Filiz Arkan, İzmir'de açtıkları Satva Stüdyo'da kişilere kendilerini fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak daha iyi hissetmelerini sağlayacak programlar sunmaya başladılar.

Satva Stüdyo, dünyada 150'den fazla ülkede öğretilen, hayatın tüm potansiyelini geliştirmeye yönelik tasarlanmış Art of Living programları ve eşsiz Sudarshan Kriya nefes tekniği öğretisi ile kişilere stressiz bir yaşamın anahtarını sunuyor. Merkezde yoga dersleri ve Marma terapi seanslarının yanısıra, kişiye özel yaşam koçluğu, yetişkinler için yaratıcı drama ve Petek Evirgen'in her ay 'Şekersiz, Unsuz, Çiğ ve Sağlıklı beslenme' ile ilgili workshopları yer alacak. Alsancak'ta faaliyet gösteren Satva Stüdyo, anne ve çocuklar için de eğlenceli ve yaratıcı çalışmalar hazırlıyor.