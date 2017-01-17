İzmir'e Şehit Ateşi Düştü

Diyarbakır'da düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen evli ve bir çocuk babası polis memuru Şenali Ocak'ın İzmir'deki baba ocağına şehit ateş düştü.



Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce bombanın infilak ettirilmesi suretiyle düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Şenali Ocak'ın İzmir'deki baba ocağına şehit ateşi düştü. Oğullarının şehit olduğu haberini alan baba Mehmet Ocak, "Ben öleydim, keşke ben öleydim" diye feryat etti. Şenali Ocak'ın şehit olduğunu duyan yakınları ise şehit evine akın etti. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Evli ve bir çocuk babası olan şehit polis memuru Şenali Ocak'ın cenazesi yarın Küçük Çiğli'de bulunan cemevinden son yolculuğuna kaldırılacağı öğrenildi. - İZMİR