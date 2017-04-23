İzmir'e Kar Sürprizi

İzmir'in Tire ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.



Dün gece saatlerinde Tire'nin dağlık kesimlerinde kar yağışı görüldü. Yaz mevsiminin tam yüzünü göstermeye başladığı zamanlarda dün başlayan yağışların ardından hava sıcaklıkları giderek düştü. Dün itibariyle ilçe genelinde yağışlar devam ederken gece yarısı Tire'nin Yamadere ve Dibekciler köyüne de kar yağdı. Dibekciler köyünde etkisini gösteren kar yağışı köyde yolları kapattı. Köyün zirve kısmında yaklaşık 5-6 kilometrelik alanda yolun kapalı olduğu öğrenildi. - İZMİR