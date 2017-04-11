İzmir'e Gölet Yapımı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Beydağ, Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerindeki gölet ve sulamaların kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için onay verdiği bildirildi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklama göre, Bakan Eroğlu'nun talimatıyla Beydağ Ovacık, Seferihisar Yeniorhanlı ve Kemalpaşa Ansızca gölet ve sulamalarının kamulaştırma işlemlerine başlanacak.



Bakan Eroğlu tarafından kamulaştırma yapılabilmesi için onay verilen Beydağ Ovacık Göleti ve Sulaması ile 790, Seferihisar Yeniorhanlı Göleti ve Sulaması ile bin 640 ve Kemalpaşa Ansızca gölet ve sulaması ile de bin 340 dekar araziye su temin edileceği kaydedildi.