Izmir'e esrar sokmak isteyen 2 kişi yakalandı



DOĞU illerinden temin ettikleri esrarı İzmir'e getirip kentte piyasaya sürmek istediği iddia edilen 2 kişi, Bornova İlçesi'nde polis tarafından oluşturulan kontrol noktasında yakalandı. 2 zanlının içinde bulunduğu otomobilde özel eğitimli köpekle yapılan aramada 24 kilogram esrar ele geçirildi.



İzmir Emniyeti Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.S.'nin (25), doğu illerinden temin ettiği uyuşturucuyu İzmir'e getirip piyasaya süreceği yönünde bilgi alınca çalışma başlattı. V.S.'nin kente geleceği otomobilin plakasını belirleyen polis, Bornova'da kontrol noktası oluşturdu. Burada otomobili durduran polis, özel eğitimli narkotik köpeği ile araçta arama yaptı. Aramalarda toplam 24 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobildeki V.S. ile M.K. (33) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.