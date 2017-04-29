Izmir Dövüş Sanatları Ustalarının Güçbirliği

Izmir'de, uluslararası yakın koruma ve dövüş sanatları uzmanı, eğitimci Süleyman Kocabıyık ile İranlı dövüş sanatları ustası, aksiyon filmlerinin vazgeçilmez dublörü Mohammad Dawood Mohammadi işbirliği yapma kararı aldı. İkili, yakın koruma eğitimi verip, aksiyon filmi çekecek.



İranlı dövüş sanatları ustası, aksiyon filmlerinde dublörlük yapan 30 yaşındaki Mohammad Dawood Mohammadi, eşiyle birlikte İzmir'e yerleşti. 8 yaşından beri dövüş sanatlarıyla ilgilenen ve İran özel kuvvetleri başta çok sayıda kuruma eğitim veren Mohammadi, Michael Jackson, Mike Tyson, Cristiano Ronaldo, Kevin Costner ve Paris Hilton gibi çok sayıda ünlü ismin yakın korumalığında görev almış, İzmirli uluslararası yakın koruma ve dövüş sanatları uzmanı eğitimci 30 yaşındaki Süleyman Kocabıyık'ı ziyaret etti. Bu ziyaretten işbirliği kararı çıktı.



Mohammadi'nin iki ay önce Türkiye'ye, İzmir'e geldiğini söyleyen Süleyman Kocabıyık, Tanıştıktan sonra çok sayıda konuda uyumlu olduğumuzu farkettik, iş ve güç birliğine gitme kararı aldık. Mohammadi ile birlikte Türkiye'de ilk kez uluslararası yakın koruma eğitimi ve özel güvenlik görevlilerine eğitim vereceğiz. Planımızın bir diğer parçası ise aksiyon filmleri. Mohammadi, İran'da çekilen çok sayıda aksiyon filminde yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. İzmir'de aksiyon filmi çekme ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Çekeceğimiz fragmanları internet ortamına atacağız. Gelecek teklifleri sonra değerlendirerek ona göre bir yön çizeceğiz dedi.



Türkiye'ye hep gelmek istediğini belirten Mohammadi ise Türkiye'de, film sektöründe olsun, Uzakdoğu savaş sanatları konusunda olsun bir şeyler yapmak isteğiyle, araştırma içindeydim. Süleyman Kocabıyık'ı internette gördüm. Kendisini araştırdığımda uluslararası alanda tanındığını ve başarılı olduğunu gördüm, ulaşmayı denedim. Süleyman Kocabıyık, beni İzmir'e misafir olarak davet etti, geldik. Projelerimizden bahsettik ve ortaklaşa gerçek bir aksiyon filmi çekme kararı aldık. Çünkü birçok aksiyon filmlerinde dünyaca tanınmış aktörler bile dublör kullanıp sanki tüm o meşakkati kendileri çekmiş gibi başrolde olurlar. Tüm meşakkati biz çekelim, baş rolde de biz olalım dedik ve filmimizi yazmaya başladık. Mayıs sonuna doğru tanıtım amaçlı 2'şer dakikalık 2 ayrı fragmanı sosyal medya ve sizlerin aracılığı ile ekranlara duyurmayı planlıyoruz. Filmimiz diğer filmlerden elbette farklı olacak. Üstelik herkesin çok seveceğine de eminim. Çünkü gerçek hayattan alıntıları işleyeceğiz ve biraz da Türkiye'deki günlük hayata kısa değinmelerimiz olacak. Hem gülüp hem de işte aksiyon budur diyeceğiniz bir film olacak. Beyaz perdeden önce bu bir internet filmi ve ortalama 40 dakika süreli bir yapım olacak. Halktan gelen tepki düşündüğümüz gibi olursa, sinema versiyonu olarak da filmi tamamlayıp, beyaz perdedeki yerimizi elbette alacağız diye konuştu.