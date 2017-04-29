İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın Yeni Patagonya Tavşanı Konukları; Çıtır ve Kıtır

İZMİR Doğal Yaşam Parkı'nın 4 yıllık sakinlerinden Patagonya tavşanı ailesinde, geçen yıl dünyaya gelen sevimli yavru 'Pıtır'ın ardından, bu kez ikiz yavru sevinç yarattı. Yeni yavrulara 'Çıtır' ve 'Kıtır' adı verildi.



Avrupa'nın sayılı doğal yaşam parkları arasında gösterilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda ikinci kez doğum yapan hayvanlar kervanına maralar (Patagonya tavşanı) da katıldı. Kısa süre önce dünyaya gelen iki mara yavrusu, parkta tatlı bir heyecan yaşattı. Geçen yıl doğan ve 'Pıtır' adı verilen sevimli yavru ardından, mara ailesi bu kez ikiz bebeklerle büyüdü. İzmir Doğal Yaşam Parkı ailesinin bu yeni fertlerine 'Çıtır' ile 'Kıtır' adı verildi. Anne sütünün yanı sıra meyve, sebze ve yoncayla beslenen iki kardeşin sağlık durumunun gayet iyi olduğu bildirildi.



Arjantin'in Patagonya eteklerinde yaygın olarak bulunmakla birlikte Paraguay gibi Güney Amerika'nın diğer ülkelerinde de yaşayan maralar, İzmir'e 4 yıl önce getirilmişti. - İzmir