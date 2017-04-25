İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Konseri
Kültür mirasımızın en önemli unsurlarından olan Türk Müziği ve danslarımızı öz değerlerinden yararlanarak çağdaş sanat anlayışına dayanan bir yorum uygulayan İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu konserlerinin bileti artık Biletinial'da!
Kültür mirasımızın en önemli unsurlarından olan Türk Müziği ve danslarımızı öz değerlerinden yararlanarak çağdaş sanat anlayışına dayanan bir yorum uygulayan İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu konserlerinin bileti artık Biletinial'da!
Ayşem Ünal GÜVENÇ
Topluluk Müdürü
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Mithatpaşa Caddesi No: 92/A
Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 00: 00
Kategori : İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io