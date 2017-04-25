İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Konseri

Kültür mirasımızın en önemli unsurlarından olan Türk Müziği ve danslarımızı öz değerlerinden yararlanarak çağdaş sanat anlayışına dayanan bir yorum uygulayan İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu konserlerinin bileti artık Biletinial'da!

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Konseri

Kültür mirasımızın en önemli unsurlarından olan Türk Müziği ve danslarımızı öz değerlerinden yararlanarak çağdaş sanat anlayışına dayanan bir yorum uygulayan İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu konserlerinin bileti artık Biletinial'da!

Ayşem Ünal GÜVENÇ      

  Topluluk Müdürü           

 

7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Mithatpaşa Caddesi No: 92/A

Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 00: 00

Kategori : İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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