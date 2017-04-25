Kültür mirasımızın en önemli unsurlarından olan Türk Müziği ve danslarımızı öz değerlerinden yararlanarak çağdaş sanat anlayışına dayanan bir yorum uygulayan İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu konserlerinin bileti artık Biletinial'da!



Ayşem Ünal GÜVENÇ



Topluluk Müdürü







7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Mithatpaşa Caddesi No: 92/A



Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 00: 00



Kategori : İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Konseri



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır