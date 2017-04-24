İzmir'den Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan 113 Göçmen Yakalandı

İzmir'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 113 göçmen jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Foça ve Karaburun ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlere yönelik İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonrası 69 Suriye, 5 Irak, 5 Srilanka uyruklu 79 göçmen yakalanırken, Karaburun ilçesinde de 27 Suriye, 5 Kongo, 1 Somali, 1 Kamerun uyruklu toplam 34 göçmen yakalandı. Göçmenler adli işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - İZMİR