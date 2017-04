Izmir'den Şanlıurfa'ya Çocukların 'Hayal Kardeşliği'

HALİL ŞAHİN - İzmir'de görevli ilkokul öğretmeni, farklı coğrafyalarda ve sosyal hayatlar içerisinde büyüyen çocukların hayalini aynı projede buluşturdu.



Karşıyaka Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Berra Şahin, okuldaki öğrencileriyle daha önce görev yaptığı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Mustafa Kemal İlkokulunun öğrencilerini "Al kalemi eline sen de hayallerini söyle" sloganıyla bir araya getirdi.



"Hayallerim kalemimde" adını verdiği projede 2. sınıf öğrencilerinden kendi geleceklerine mektup yazmalarını isteyen Şahin, ayrı şehirlerde ayrı şartlarda büyüyen çocukların hayal gücünü ortaya koydu.



Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıllık meslek hayatı boyunca değişik kültürlere ve sosyal hayatlara tanık olduğunu belirterek, projenin de bu farklılıkların çocukların hayallerini nasıl etkilendiğini merak etmesinden ortaya çıktığını anlattı.



Kasım ayında başlayan ve iki şehirden 52 öğrencinin dahil olduğu proje kapsamında çocuklardan kendi geleceklerine mektup yazarak, gelecekte nasıl bir hayat hayal ettiklerini ifade etmesini istediğini aktaran Şahin, şunları söyledi:



"Nasıl bir hayatı yaşamak istiyorlar, ileride ne olmak istiyorlar? Birçok farklı hayal çıktı içinden. Biz yetişkinler onlar kadar yaratıcı, farklı düşünemiyoruz. O nedenle hayallerini bizimle paylaşmalarını istedim. Eski okulumla bu okulumu bir araya getirdim. İki tarafa da mektuplar yazdırdık, değişik hikayeler yakaladık, bunları bir kitapta topladık. Ne kadar kültür ve yaşayış tarzları farklı olsa da çocuk her yerde çocuk, hayal her yerde hayal. Hayallerin sınırı yok."



Bazılarının hayalleri gerçek oldu



Projenin çocukların hayallerini gerçekleştirme amacı gütmese de bazıları için bir fırsat olduğunu kaydeden Şahin, Viranşehirli öğrencilerin, mart ayında İzmir'e geldiğini, bu sırada iki çocuğun isteğini gerçekleştirme şansı bulduğunu söyledi.



Şahin, Viranşehir'den bir öğrencinin pilot olmayı hayal ettiğini dile getirerek, "Uçağa binmek istediğini paylaşmıştı. Bir pilot olmanın çok zor bir şey olduğunu, hayatının bulutların üzerinde geçeceğini biliyordu ama hiç uçağa binmemişti. Biz bu öğrencimizi uçağa bindirdik. Viranşehir'den İzmir'e geldi. Diğer öğrencimiz denizin kokusunu hayal ediyordu. İkisinin de hayalini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.



Çocukların, kristal bir gezegende ya da şatoda yaşamak, farklı gök cisimlerinden taş örnekleri toplamak, sevgi aşısı yapmak, pembe karavanla ülkeleri gezmek gibi hayalleri bulunduğuna işaret eden Şahin, "Yaşadıkları hayatların, imkanlarının da etkisi var elbette hayallerinde. Amacım İzmir'de ya da Şanlıurfa'da yaşayan çocuklarımızın hayallerinden yola çıkarak ilgi ve isteklerini, ihtiyaçlarını gözler önüne sermekti." dedi.



Hayallerin öğretmenlere ve velilere, çocukları anlamaları, ona göre yol haritası çizmesi konusunda ipucu verdiğine dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:



"Bu projeyle hayallerimiz adına küçük bir kapı açtık, bunu kitaplaştırmamızdaki amaç kalıcığı sağlamaktı. Kendimizce hayata küçük bir not düştük. Kendi çocuklarının hayallerini bilmeyen anne babalarımız vardı maalesef. Bu projeyi bilimsel bir yönde ilerletmeyi düşünüyoruz, bu konuda daha çok kitleye ulaşabilirsek bunun daha iyi bir noktaya gideceğine inanıyorum. Niye Türkiye çapına yayılmasın ve bütün çocuklarımızın hayallerini öğrenmeyelim, ona göre davranmayalım?"



Ucu açık renkli hayaller



Projede yer alan öğrencilerden Irmak Kurun (7) bilim insanı olup "sevgi aşısı" icat etmeyi hayal ettiğini belirterek, böylece herkesin kalbinde iyilik olacağını ve herkesin birbirine sevgiyle bakacağını, kötü davranılmayacağını söyledi.



Yağız Pamuk (8) da satranç, kitap okuma ve ödev yapma için yeterli zaman bulamadığını, bu nedenle günün 30 saat olmasını hayal ettiğini anlattı. Pamuk, "Diğer hayalim satrançta dünyadaki en ünlü kişilerden biri olmak. Gerçekleştirmek için bol bol çalışacağım, sonunda meyvesini toplamak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Selim Efe Keskiner (8) ise teneffüs süresi kadar ders süresi, ders süresi kadar teneffüs süresi hayal ettiğini, böylece arkadaşlarıyla daha fazla oyun oynamak için vakti olacağını dile getirdi.