İzmir'deki Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Menemen ilçesinde dün tırın dorsesinde 120 kilo 700 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan biri kadın 2 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan Ö.Ç (23) isimli kadın ile tır şoförü M.V.K'nin (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.



Uyuşturucu yüklü 31 KNV 48 plakalı tırın İzmir'e yaklaştığı bilgisi üzerine ekiplerin kent girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarındaki görevlileri uyardığı, aracın Menemen ilçesi girişinde jandarma ekiplerince durdurulduğu, yapılan aramada "Body" isimli narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine dorsenin altındaki özel bölmede 55 paket halinde 120 kilo 700 gram esrar bulunduğu öğrenildi.



Uyuşturucu tacirlerinin dikkati çekmemek için Ö.Ç'nin 5 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu da araca bindirerek aile görüntüsü vermeye çalıştıkları belirtildi.



Tır şoförü M.V.K'nin "hırsızlık, ruhsatsız tabanca bulundurmak ve dolandırıcılık" gibi suçlardan kaydının bulunduğu, ele geçirilen uyuşturucunun terör örgütü PKK'ya finans sağlamak amacıyla satıldığı kaydedildi.



Operasyon anı kamerada



Bu arada, narkotik köpeğinin arama esnasında tepki vermesi ve ekiplerin gizli bölmedeki uyuşturucuyu bulma anı polis kamerasına yansıdı.



İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Yahselli mevkisindeki kontrol noktasında durdurdukları 31 KNV 48 plakalı tırda paketler halinde 120 kilo 700 gram esrar ele geçirmiş, tır şoförü M.V.K. ile yanında iki çocuğu bulunan araçtaki kadın şüpheli Ö.Ç. gözaltına alınmıştı.