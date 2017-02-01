İzmir'deki Trafik Kazası

İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi defnedildi.



Adli Tıp Kurumundan alınan Rahime ile oğlu Ferhat Sevinç'in (27) cenazeleri, Gaziemir Aktepe Mahallesi Eyyüb El Ensari Camisi'ne getirildi.



Anne ile oğulun cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Görece Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Kazada ölen Hatice Emeç'in (24) cenazesi de yakınlarının katılımıyla düzenlenen törenin ardından Bayındır'da defnedildi.



Yaşamını yitiren Ferhat Sevinç ile Emeç'in üç ay önce nişanlandıkları, yaz aylarında düğün yapmayı planladıkları öğrenildi. Kazanın, unlu mamuller dükkanı işleten Ferhat Sevinç'in, annesi ve nişanlısıyla, bir müşterisine sipariş götürdüğü sırada meydana geldiği belirtildi.



Kazanın ardından gözaltına alınan tır şoförü N.Ö'nün de tutuklandığı bildirildi.



Bayındır ilçesinde N.Ö. idaresindeki 50 DP 194 plakalı tırın, Ferhat Sevinç'in kullandığı 09 HR 298 plakalı otomobille çarpışması sonucu, üç kişi hayatını kaybetmişti.