İzmir'deki Trafik Kazası

İzmir'in Menderes ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden polis memuru Nuri Aktaş toprağa verildi.



Menderes'te 19 Ocak'ta kazada yaşamını yitiren polis memuru Nuri Aktaş'ın cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak, Karabağlar Sinan Camisi'ne getirildi.



Türk bayrağına sarılı tabutun başına gelen baba Ramazan Aktaş ile kardeşi Sertaç Aktaş'ı akrabaları teselli etti.



Cenazeye, polis memuru Aktaş'ın yakınları, İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı Muhsin Aydemir, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürü Kaan Coşkun ile mesai arkadaşları katıldı.



Aktaş'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Buca Gökdere Mezarlığında toprağa verildi.



Hayatını kaybeden polis memuru Aktaş evli ve bir çocuk babasıydı.



Olay



Nuri Aktaş idaresindeki 09 BU 350 plakalı otomobil, Ahmetbeyli-Ataköy mevkisinde, karşı yönden gelen sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 GB 1046 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Aktaş ile diğer otomobilde bulunan Yılmaz Aykut ve Ali Aytun Cengiz yaralanmıştı.



Menderes Devlet Hastanesine kaldırılan ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenilen Aktaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.