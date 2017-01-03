Menderes ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu hayatlarını kaybeden 2 kişi toprağa verildi.
İzmir-Torbalı kara yolu Kısıklı kavşağında dün gerçekleşen trafik kazasında yaşamlarını yitiren Emrah Kıynak (30) ve Yaşar Teneke (26) Çaybaşı Camisinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.
Kazada hayatını kaybeden Teneke'nin 2 gün önce bir çocuğunun dünyaya geldiği, Kıynak'ın ise 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kısıklı kavşağında dün minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.
İzmir'deki Trafik Kazası
Menderes ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu hayatlarını kaybeden 2 kişi toprağa verildi.
Menderes ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu hayatlarını kaybeden 2 kişi toprağa verildi.
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