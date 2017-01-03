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İzmir'deki Trafik Kazası

İzmir'deki Trafik Kazası

Menderes ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu hayatlarını kaybeden 2 kişi toprağa verildi.

İzmir'deki Trafik Kazası

Menderes ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu hayatlarını kaybeden 2 kişi toprağa verildi.

İzmir-Torbalı kara yolu Kısıklı kavşağında dün gerçekleşen trafik kazasında yaşamlarını yitiren Emrah Kıynak (30) ve Yaşar Teneke (26) Çaybaşı Camisinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Teneke'nin 2 gün önce bir çocuğunun dünyaya geldiği, Kıynak'ın ise 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kısıklı kavşağında dün minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

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