İzmir'deki Terör Saldırısını Dünya Basını Böyle Duyurdu!

İzmir Adliyesi'nin C kapısının önünde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlamanın ardından çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist ise kaçtı. Meydana gelen saldırıda, 1'i polis 2 kişi şehit oldu, 3'ü polis 7 kişi de yaralandı. Alçak terör saldırısını dünya medyası "son dakika" olarak duyurdu.



BBC HABERİ MANŞETTEN VERDİ

BBC manşetten verdiği haberde, İzmir'de bombalı ve silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi. İki teröristin öldürüldüğünü belirten BBC, bir teröristin de arandığını okuyucularına aktardı.



CNN: POLİS İKİ SALDIRGANI ÖLDÜRDÜ

İzmir'deki patlama Amerikan CNN International'ın da manşetinde. Son dakika olarak haberi veren CNN, 'Polis iki saldırganı patlamadan sonra öldürdü' başlığını kullandı.



AL JAZEERA: İZMİR'DEKİ PATLAMA CAN KAYBINA YOL AÇTI

Al Jazeera English de haberi manşetinden okuyucularına sundu. Türkiye'nin batısındaki İzmir'de can kaybına yol açan bir patlama olduğunu duyuran yayın organı, iki teröristin çatışmada vurulduğunu belirtiyor.



THE GUARDIAN: İZMİR'DE POLİS İKİ SALDIRGANI VURARAK ÖLDÜRDÜ

İngiliz The Guardian gazetesi, internet sayfasında 'İzmir'de polis iki saldırganı vurarak öldürdü' başlığını attı.



INDEPENDENT: TÜRKİYE'DE ADLİYE DIŞINDA BÜYÜK PATLAMA

Independent ise, ana sayfasında 'Türkiye'de adliye dışında büyük patlama' başlığıyla haberi sundu. Gazete, iki teröristin patlama ve silahlı çatışmadan sonra öldürüldüğünü aktardı.

BILD: İZMİR'DE İLK KEZ SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild, İnternet sayfasından haberi ilk sırada verirken biri polis üç kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirtti. Türkiye'nin batısındaki milyonluk metropol İzmir'de bir patlama meydana geldiğini bildiren Bild, görüntülerde iki otomobilin yandığını ve bölgede çatışma meydana geldiğini yazdı. Bild, Türkiye'de terör olaylarının tırmandığı 2015 yılı ortalarından bu yana İzmir'de ilk kez bir saldırı gerçekleştiğine de dikkati çekti.