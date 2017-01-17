İzmir'deki Terör Saldırısında Şehit Olanlar İçin Lokma Dağıtıldı

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan trafik polisi Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı lokma dağıttı.



Antalya Adliyesi bahçesinde gerçekleştirilen lokma dağıtımına Başsavcı Ramazan Solmaz, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz, Antalya Başsavcı vekilleri Sinan Tür, Cevdet Kayafoğlu, Adnan Tabar, adliye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Programda konuşma yapan Başsavcı Solmaz, İzmir'de görevlerini yaparken hain saldırıda şehit düşen trafik polisi Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ı rahmetle andıklarını söyledi.



Özellikle şehit Fethi Sekin'in gösterdiği kahramanlığın karşılığını hiçbir şekilde ödeyemeyeceklerini belirten Solmaz, "Şehit Sekin'in yaptığının karşılığını ödeyemeyiz. Orada kendi meslektaşlarım başta olmak üzere bütün vatandaşları ve yargı mensuplarını korumak için kendi canını ortaya koydu. Başta Fethi Sekin olmak üzere mübaşir Musa Can'a Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.



Solmaz, hain terör saldırısında yaralanan yargı ve emniyet mensuplarına da acil şifalar dileyerek, lokma dağıtımında emeği geçen başsavcı vekilleri, hakim-savcı ve bütün adliye personeline teşekkür etti.



Konuşmalardan sonra Antalya Müftüsü Osman Artan'ın eşliğinde dualar okundu, daha sonra lokma dağıtımı gerçekleştirildi.