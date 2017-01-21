İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler

İzmir Barosu üyeleri, İzmir Adliyesinde 5 Ocak günü yaşanan terör saldırısından dolayı İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'a ve 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi İhsan Ergin'e taziye ziyaretinde bulundu.



İzmir Barosundan yapılan açıklamaya göre, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan ve baronun yönetim kurulu üyeleri polis memuru Fethi Sekin ve 12. Asliye Ceza Mahkemesinde görevli mübaşir Musa Can'ın şehit olmalarından dolayı Aşkın ve Ergin'e taziyelerini iletti.



İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan ziyarette yaptığı konuşmada şehit polis memuru Fethi Sekin'in İzmir adliyesi ve İzmir halkı tarafından asla unutulmayacağını belirterek, Sekin'in canı pahasına büyük bir katliamın önüne geçtiğini kaydetti.



Özcan, İzmir Barosu olarak Fethi Sekin ve Musa Can'ın çocuklarının eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla bir yardım kampanyası başlattıklarını ifade ederek, "İzmir Barosuna kayıtlı avukatlar ve İzmir halkı da bu kampanyaya büyük ilgi gösteriyor. Onların evlatları artık bizlere emanettir." dedi.