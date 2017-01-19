İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (TÜRK-İŞ) bağlı Türkiye Yol-Yapı-İnşaat İşçileri Sendikası (Yol-İş) üyeleri, terör saldırısına tepki göstermek amacıyla İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.



Yol-İş Sendikası üyesi grup, şehit polis memuru Fethi Sekin'in görev yaptığı İzmir Adliyesi C kapısı önüne geldi.



Burada grup adına basın açıklaması yapan Yol-İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Coşkun İz, terörü lanetlediklerini ifade etti.



Terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin'in kahraman olduğunu vurgulayan İz, "Terörü lanetliyoruz.Terörü her kim işlerse işlesin bunların inancı ve Allah korkusu yoktur. Artık gün birlik beraberlik zamanıdır, vatanımıza bayrağımıza sahip çıkma zamanıdır. Teröre karşı bundan sonrada tepkimizi göstermeye devam edeceğiz." dedi.



Grup, şehitler için dua okuduktan sonra dağıldı.



İzmir'de 5 Ocak'ta gerçekleştirilen terör saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile bir adliye çalışanı şehit olmuş, 5 kişi yaralanmış, 2 terörist ölü ele geçirilmişti.