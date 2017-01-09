Adalet Büro Sendikası Aydın İl Başkanlığı üyeleri, İzmir'deki terör saldırısını protesto etti.
Aydın Adliyesi önünde toplanan sendika üyeleri, şehitler için saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu.
Dev Türk bayrağı açan grup adına açıklama yapan Adalet Büro Sendikası Aydın İl Başkanı Vedat Akaslan, toplumda kaos ortamı oluşturmaya çalışan terör örgütlerinin hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacağını söyledi.
Terör örgütlerinin, ülkedeki huzur ve istikrarı ortadan kaldırmayı hedeflediğini vurgulayan Akaslan, "Bizlere düşen görev, toplumsal el birliğiyle, etrafımızdaki terör örgütlerine ve onların kanlı ideolojik eylemlerine hizmet eden ne kadar vatan haini varsa, bunun en kısa yoldan emniyet güçlerine bildirilmesi olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, bu tür vahşete imza atan terör gruplarının eylemlerini tek başına yapmadıklarını çok iyi biliyoruz. Terör maşalarına bu saldırının altyapısını hazırlayan, vatanımızın bölünmesi konusunda şehvetleri doruğa çıkmış olan ülkelerin varlığından haberdarız. Bu ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ayrıca lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.
Sendika olarak her zaman, devletin ve milletin yanında olduklarına dikkati çeken Akaslan, şunları kaydetti:
"Bugün bir savcı Mehmet Selim Kiraz şehit olur, bin savcı Mehmet Selim Kiraz doğar. Bugün, bir kaymakam Muhammet Fatih Safitürk şehit olur, bin kaymakam Muhammet Fatih Safitürk doğar. Bugün, bir asker Ömer Halisdemir şehit olur, bin asker Ömer Halisdemir doğar. Bugün bir polis Fethi Sekin şehit olur, bin polis Fethi Sekin doğar. Bugün bir mübaşir Musa Can şehit olur, bin mübaşir Musa Can doğar. Anlayacağınız bizler bir ölür ama bin diriliriz."
İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler
Adalet Büro Sendikası Aydın İl Başkanlığı üyeleri, İzmir'deki terör saldırısını protesto etti.
Adalet Büro Sendikası Aydın İl Başkanlığı üyeleri, İzmir'deki terör saldırısını protesto etti.