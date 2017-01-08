İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler

Türkiye Motosiklet Kulüpler Birliği üyesi bir grup, İzmir'deki terör saldırısının yaşandığı polis noktasına karanfil koydu.



Türk bayrağı astıkları motosikletleriyle konvoy oluşturan yaklaşık 500 kişilik motosikletli grup, saldırının gerçekleştiği Adliye C Kapısı girişine geldi.



Patlamanın yaşandığı polis kontrol noktasına karanfil bırakan üyeler, saldırıda şehit olanlar için dua etti.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından grup, şehit polis memuru Fethi Sekin'in yaşadığı evin önüne gitti.



Grup, burada da saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Grup daha sonra Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti.



İzmir Motosiklet Derneği Başkanı Salih Özsuvariler, İzmir motosiklet kullanıcıları olarak saldırıda şehit düşen polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ı anmak için bir araya geldiklerini ifade etti.



Özsuvariler, "Onu 6 yıldır tanırım, arkadaşımdı. O bizim için motorcu polisti ve gözü karaydı. Kendisini bizim için feda etti. Fethi ağabey, o kadar büyük bir insandı ki önce bütün adliye, sonra tüm İzmir ve Türkiye onun arkasına sığındı. Eğer hakkımız varsa binlerce kez helal olsun. Allah razı olsun ondan. Biz bugün onu motorcu kimliğiyle anmak istedik." diye konuştu.