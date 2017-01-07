İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası üyesi taksi şoförleri, İzmir'deki terör saldırısının yaşandığı polis noktasına karanfil bıraktı.



Türk bayrağı astıkları araçlarıyla konvoy oluşturan şoförler, saldırının gerçekleştiği Adliye C Kapısı girişine geldi.



Patlamanın yaşandığı polis kontrol noktasına çelenk bırakan oda üyeleri, saldırıda şehit olanlar için dua etti.



İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celil Anık, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit Fetih Sekin'in yaptığı kahramanlığın çok büyük bir felaketi engellediğini belirterek, "Teröristlerin araçlarından çıkan roketatarları görünce hadisenin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak bugün burada şehit kardeşimizi anmak istedik. Bundan sonra da üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız." dedi.



"Şehit Fethi Sekin Bulvarı" önerisi



AK Parti Bayraklı Belediye Meclis Grubu da yaptığı açıklamada, İzmir'deki terör saldırısında canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla büyük bir facianın yaşanmasını önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in adının adliye yakınındaki Manas Bulvarı'na verilmesini talep etti.



AK Parti'den yapılan açıklamada Manas Bulvarı'nın adının "Şehit Fethi Sekin Bulvarı" olarak değiştirilmesi önerisini, Bayraklı Belediye Meclis Başkanlığına sundu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Özgür Hızal, verilen önerinin kabul göreceğini umduklarını belirtti.



Şehit polis memuru Fethi Sekin'in adı, Bayraklı ilçesinde evinin bulunduğu sokağa, bir ilkokula ve 40 dönümlük bir parka verilmişti.