İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler

Ostim Sanayici ve İş adamları Derneği Başkanı (OSİAD) Ahmet Kurt, İzmir saldırısı sonucunda şehit olan güvenlik görevlisi ve adliye çalışanına rahmet, ailelerine ve sevdiklerine baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar dileklerinde bulundu.



Kurt yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Adliyesi yakınında güvenlik güçleri ve sivil halka yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı kınadığını ifade etti.



İzmir'de gerçekleştirilen saldırının, terörün alçak yüzünü bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:



"İzmir saldırısı sonucunda şehit olan güvenlik görevlimiz ve adliye çalışanımıza rahmet, ailelerine ve sevdiklerine baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Terör, her zaman olduğu gibi toplumumuzun huzurunu, vatandaşlarımızın güven duygusunu ve özgürlüğünü hedef almıştır. Siyasi farklılıklarımızla ve farklılıklarımıza rağmen el ele, omuz omuza, tek yürek olarak aynı bayrağın altında durmalı, terörün bizleri korkutup yıldırmasına asla müsaade etmemeliyiz."