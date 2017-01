İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler

BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Ünsal, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin, "Ülkemizi terör üzerinden dizayn etmeye çalışan fitne odakları iyi bilmelidir ki Türkiye teröre ve terörle önümüzü kesmeye çalışan şer odaklarına pabuç bırakacak bir ülke değildir." değerlendirmesinde bulundu.



Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir adliyesi önünde gerçekleştirilen terör saldırısını ve güvenlik güçlerince Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 askerin şehit olmasını kınadı.



Terör saldırısı sonucu kahramanca şehit olan polis ve adliye çalışanlarına Allah'tan rahmet dilediğini aktaran Ünsal, "Ülkemizi terör üzerinden dizayn etmeye çalışan fitne odakları iyi bilmelidir ki Türkiye teröre ve terörle önümüzü kesmeye çalışan şer odaklarına pabuç bırakacak bir ülke değildir. Hain saldırılarla sinir uçlarımıza dokunmaya çalışan korku ve kaos ortamı oluşturma hayaliyle toplumumuzu birbirine düşürmeye çalışan terör örgütleri ve bu örgütlerin uzantıları asla başarılı olamayacaktır." ifadelerini kullandı.



Ünsal, Türkiye'nin en zor şartlarda bile acısını içinde paylaşan ve milli birlik beraberlik ruhunu elinden bırakmayan dirayetli, güçlü ve terörle mücadelede sonuna kadar kararlı bir ülke olduğuna işaret ederek, toplumun her kesimini ayrım yapmadan hedef alan hainler ile mücadelede devletin ve kahraman milletin sonuna kadar yanında olacaklarını vurguladı.



Bu saldırılar karşısında daha çok kenetlenerek, iç karışıklık ortamı oluşturmaya çalışanlara asla geçit vermeyeceklerini dile getiren Ünsal, şunları kaydetti:



"Terörle mücadele konusunda Türkiye'yi yalnız bırakan ülkeler iyi bilmelidir ki terör bir dünya sorunudur. Bugün bizim başımıza bela olan terör olaylarını görmezden gelenler büyük vebal altındadır. Bugün Türkiye'de yaşananların yarın herhangi bir ülkede yaşanmayacağının hiçbir garantisi yoktur. Özellikle Birleşmiş milletler ve Avrupa Birliğinden terörle mücadele konusunda ülkemizi destekleyici somut adımlar bekliyoruz. Biz tüm dünya ülkelerine dostluk elimizi her daim uzattık. Zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde aynı samimi karşılığı görmek en doğal hakkımızdır. Türkiye kendi göbeğini kendi kesecek ve terörünün her türlüsü ile mücadele edebilecek donanıma sahip bir ülkedir. Yapılan bu saldırılar mücadele ve birlik beraberlik azmimizi daha çok arttırmaktadır. Ülkemizden terörü yok edene kadar her türlü mücadeleyi vermeye hazırız."