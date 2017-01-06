İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara İzmir'deki terör saldırısını kınayarak şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi.



Başkan Kara yazılı açıklamasında, terör örgütleri PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ'nün ortak çalıştığını, amaçlarının ise Türkiye'nin birlik, beraberlik ve huzurunu bozmak olduğunu belirtti.



Terör örgütleri ve destekçilerinin hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacağını belirten Kara, saldırıda şehit olan polis memurunun mücadelesinin Türk halkının her ferdinin bir Ömer Halisdemir ruhuyla hareket ettiğini gösterdiğini, teröristlerin ve terörden beslenenlerin gaflet ve dalalet içerisinde olduklarını ifade etti.



Açıklamasında ülkenin birliğine yönelik terör faaliyetlerinin Türk milletini bölemeyeceğini, tam aksine daha da birbirine kenetleyeceğini aktaran Kara, saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.