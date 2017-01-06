İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nden (EGD) İzmir'deki terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "En son İzmir Adliyesi'nde kalleş yüzünü gösteren alçak terör eylemleri bizi yıldırmayacak, ülkemiz bu musibetlerin üzerinden de mutlaka gelecektir." ifadeleri kullanıldı.



EGD'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye hem sahada hem masada terörle mücadelesini kararlı ve çok boyutlu bir şekilde yürüttükçe köşeye sıkışan terör örgütlerinin ülkede daha çok can yakmaya çalıştığı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bir yanda DEAŞ, bir yanda PKK, bir yanda FETÖ, bir yanda da bu terör örgütlerini üzerimize salanlar devletimizi, milletimizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef alıyor. Ancak en son İzmir Adliyesi'nde kalleş yüzünü gösteren bu alçak terör eylemleri bizi yıldırmayacak, ülkemiz bu musibetlerin üzerinden de mutlaka gelecektir. Yurdu yaşatmak için can veren kahramanlarımızın emaneti olan bu topraklarda dayanışma ve kardeşlik içinde, ayrışma oyunlarına gelmeden geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz."



Dünkü saldırıda daha büyük acıların yaşanmaması için teröristlere karşı göğsünü siper eden kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin'e milletin minnettar olduğu belirtilen açıklamada, Sekin'le birlikte şehit olan adliye çalışanı Musa Can'a da Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilendi.?



TÜGİK Genel Başkanı Güral



Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral da İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girilen çatışmada yaralananlara acil şifa, şehit polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'a Allah'tan rahmet, acılarını yürekten paylaştığı yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu.



Güral, "İnsanımızı, birliğimizi, devletimizi, istiklalimizi hedef alan büyük bir terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in fedakar tavrını örnek alacağız. Vatanı uğruna canını feda eden Sekin'i ve diğer şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.



Teröristler ve terörden çıkar sağlayacağını düşünenlerin yenileceğini, devletiyle el ele veren Türk milleti bu mücadelen de de galip çıkacağını vurgulayan Güral, TÜGİK'in bu mücadelede üzerine düşen görevleri yapmaya hazır olduğunu bildirdi.