İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler

Bursa, Çanakkale ve Eskişehir'deki bazı sivil toplum kuruluşları, İzmir'deki terör saldırısını kınadı.



Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, yazılı açıklamasında, terörün kirli yüzünün bu kez İzmir Adliyesi önünde ortaya çıktığını belirtti.



Teröristlerin, iş birlikçilerinin ve yandaşlarının, bombalı ve silahlı saldırıda bulundukları adliyelerde adalete hesap vereceklerini ve layık oldukları cezalara çarptırılacaklarını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:



"Şehit düşen polisimiz ve mübaşirimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, hukuk camiamıza ve milletimize başsağlığı, yaralı meslektaşlarımız avukat Bülent Karagöz, avukat Gökhan Merthol, avukat Feride Karamıkoğlu ve avukat Cansu Güler ile yaralı polislerimiz ve vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde her türlü ayrıştırmadan uzak terörün kökünü hep beraber kazıyacağız. Meclisimizden de beklediğimiz toplumu ayrıştıracak sistem ve anayasa değişikliğine yönelik çalışmaları durdurmasıdır. Gün bir olma, birlik olma günüdür."



Çanakkale



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çanakkale Şube Başkanı Ali Osman Yıldız da İzmir'deki saldırının bir kez daha, ülkenin birlik ve beraberliğinin hedef alındığını ortaya çıkardığını ifade etti.



Yıldız, bu hain saldırıyı şiddetle ve nefretle kınadıklarını belirterek, "Sabrımızın sonuna kadar sınandığı bu günlerde, tüm vatandaşlarımıza birlik çağrısında bulunuyoruz. Bu saldırılara verilecek en iyi cevap, yılmadığımızı ve korkmadığımızı göstermektir. MÜSİAD olarak sağlam duruşumuzu koruyarak, tüm çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz, üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Teröre diz çökmeyeceğiz. Tüm iş dünyasının ve vatandaşlarımızın da aynı şekilde davranacaklarına inancımız tam." ifadelerini kullandı.



Eskişehir



Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz de terör örgütlerinin ülkenin birlik, beraberlik, kardeşlik ve istikrar ortamını bozmak için hain eylemlerine devam ettiğini bildirdi.



Adaletin sağlayıcısı hukuk insanlarını ve vatandaşları hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınadıklarını anlatan Engiz, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hareket eden necip Türk milletinin emniyet teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, hukukçuları, politika yapıcıları ve sivil vatandaşlarımız tek bilek tek yumruk haline gelmiştir. Bundan rahatsız olan şer odakları, ülkemizin birlik, beraberlik, kardeşlik ve istikrar ortamını bozmak için hain eylemlerine devam etmektedir. Canlara alçakça kıyan bu canilere en güzel cevabı yineleyerek söylüyoruz ki birbirimize her zamankinden daha fazla kenetleneceğiz. Bizler millet olarak milli birliğimizin teminatı olan devletimizin her zaman olduğu gibi şimdi ve bundan sonra da yanında olacağız. Bu alçak yollarla aziz milletimizi korkuya sürüklemeye ve ayrıştırmaya çalışıyorlar. Milletimiz ise yapılmak istenen şer oyunların farkındadır. Bu topraklar ve bu millet her şeyi sabırla karşılar ama ihaneti asla affetmez, geçmişte affetmemiştir ve bundan sonra da etmeyecektir."