İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), İzmir'deki terör saldırısını kınayarak başsağlığı dileğinde bulundu.



TGC'den yapılan yazılı açıklamada, polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can'ın şehit olduğu terör saldırısı telin edilerek, şunlar kaydedildi:



"İnsanlık dışı bir eylem olan terör bu defa İzmir'de canlar aldı. Bu hain saldırıyı kınıyor, halkımızın acısını paylaşıyoruz. İzmir Adliyesinde gerçekleştirilen acımasız terör saldırısında hayatını kaybeden polisimizin ve adliye çalışanının ailesine baş sağlığı, yaralı polislerle, yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Teröre alışmayacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz."