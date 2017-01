İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler

İzmir'deki çok sayıda sivil toplum kuruluşu, meslek örgütü, belediye, siyasi parti ve sendika temsilcileri, adliye binası önündeki terör saldırısını kınadı. Bazı eğitim kurumları da şehit çocuklarının eğitim masraflarını karşılamaya hazır olduklarını duyurdu.



İzmir Ticaret Odası'nın yazılı açıklamasında, şehit polis memuru Fethi Sekin'in, cesareti ve vatan sevgisiyle İzmir'in ve Türkiye'nin teröre boyun eğmeyeceğini bir kez daha gösterdiği belirtilerek, "Gözün arkada kalmasın Fethi Sekin, ailen bize emanet. Çocuklarının eğitimini İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak üstleneceğiz." ifadelerine yer verildi.



Gelişim Koleji'nin açıklamasında da vatan için canlarını hiçe sayanlara minnettarlığı ödemenin hiçbir şekilde mümkün olamayacağına işaret edilerek şunlar kaydedildi:



"Ancak yine de kendi yetkinliklerimiz çerçevesinde üzerimize düşeni bir vatandaşlık görevi bilinciyle yapmaya hazırız. Gelişim Koleji Ailesi olarak kahraman polisimiz Fethi Sekin'in geride kalan 3 çocuğunu, okulumuzda üniversiteye kadar burslu okutarak, şehidimizin en azından gözünün arkada kalmamasını sağlayabileceğimize inanıyoruz."



Türk Eğitim Derneğince yapılan açıklamada şehit polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ın çocuklarının eğitimlerini sürdürmeleri için her türlü desteği vermeye hazır oldukları bildirildi.



Saldırıya tepkiler



AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, Türkiye'nin bir terör sarmalı içine çekilmeye çalışıldığını belirterek, terör örgütünün İzmir'de kanlı yüzünü gösterdiğini, güvenlik güçlerinin fedakar müdahalesi sayesinden daha büyük çaplı bir saldırının atlatıldığını vurguladı.



Şehit polise ve adliye memuruna Allah'tan rahmet dileyen Delican, "Çok daha büyük bir can kaybını hedefleyen teröristleri durduran polis memurumuz Fethi Sekin'in iman dolu ve teröristlerin üzerine yürüyen korkusuz yaklaşımı büyük bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Hamdolsun ki böyle vatan evlatlarımız ve o evlatların anaları var. Yaralılarımızın durumlarını ise yakından takip ediyoruz, onlara da acil şifalar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü, terör saldırısında büyük bir faciayı önleyen kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin İzmir tarihine kazındığını kaydetti.



Güçlü, hain terör saldırılarının amacına ulaşamayacağına işaret ederek, "Biz ESİAD olarak önümüzdeki dönemde teröre karşı atılacak tüm adımların da destekçisi olacağız" ifadesini kullandı.



Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Musa Bina, İzmir'deki saldırının tüm Türkiye'nin huzuruna, kardeşliğine ve birliğine karşı yapılan alçak bir eylem olduğunu, teröre asla boyun eğmeyeceklerini bildirdi.



Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler şehit polis memurunun anısının adına yaraşır bir eserle yaşatılması gerektiğini belirterek, "Barış, hoşgörü ve kardeşlik kenti İzmir'de gerçekleşen bu terör girişimi bizi can evimizden vurdu. Teröristlerin adliyeye girişini canı pahasına önleyerek büyük bir kahramanlığa imza atan polis memuru Fethi Sekin'in bir heykelinin görev yaptığı İzmir Adliyesi önüne dikilmesini öneriyoruz." dedi.



İSTOK açıklama yaptı



İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Başkanı Halit Çelik de saldırının gerçekleştiği adliye önünde yaptığı açıklamada terör saldırısına tepki gösterdi.



Çelik, "Kukla, taşeron kullananlar bilsin ki biz artık kuklacıları ve onun arkasındaki emperyalist aklı görüyoruz. Öfkemizi sömürgeci zihniyetlere yöneltiyoruz, onlarla hesaplaşıyoruz.

Ortaklıklarımızı artırarak, ihtilaflarımızı azaltarak, sevgimizi çoğaltarak, bilgiye yaslanarak, cesaretimizi kuşanarak yürüyeceğiz karanlığın üstüne" dedi.



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ise adliye binasının girişinde meydana gelen terör saldırısının olduğu noktaya karanfil bırakarak terörü lanetledi, kahraman şehit polis memur Fethi Sekin'in isminin Bayraklı'da yaşatılacağını aktardı.



Ülkenin bölünmesine asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Karabağ, "Teröre karşı tek yumruk olacağız. Şimdi bir ve beraber olma zamanı. Kahraman polis memurumuz Fethi Sekin büyük bir katliamı önledi. Şehidimizin ailesine bundan sonraki süreçte elimizden gelen desteği vereceğiz. Şehidimizin ismini Bayraklı'da yaşatacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Şadi Çetin, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) İzmir Şubesi Başkanı Zekeriya Hazırbulan de yaptıkları açıklamayla terör saldırısını kınadı.