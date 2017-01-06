İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, İzmir'deki terör saldırısını kınadı.



Karabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaynağı ne olursa olsun her türlü teröre karşı olduklarını belirterek, teröre karşı birlik, beraberlik içerisinde karşı durulması gerektiğini söyledi.



Terör örgütlerinin, vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerde eylem yaparak, toplumda yılgınlık duygusu oluşturmaya çalıştığını dile getiren Karabıyık, "Ülkemizi içine çekmeye çalışan terör sarmalı, İzmir'de de kanlı yüzünü gösterdi. Hattın değil, bütün sathın mücadele ve müdafaasını gerektiren terör illeti, terör örgütlerinin kanlı iş birliğiyle İzmir'de de canımızı yaktı. Bu tür eylemleri gerçekleştirenler bilsinler ki asla yolumuzdan dönmeyeceğiz." diye konuştu.



Milletin gerçekleri gördüğünü aktaran Karabıyık, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.