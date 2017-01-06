İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler

Nevvar Salih İşgören Vakfı, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in çocuklarına eğitim hayatları boyunca özel eğitim yardımı yapma kararı aldı.



Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Erol Urgun, adliye önünde gerçekleşen hain terör saldırısında kahramanlık göstererek büyük bir facianın önüne geçen şehit polise minnettar olduklarını bildirdi.



Urgun, açıklamasında şunları kaydetti:



"Adliye binası önünde gerçekleşen hain saldırıyı şiddetle, nefretle kınıyoruz. Bu saldırıların ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef aldığı ortadadır. Hain olay sırasında polisimiz Fethi Sekin'in kahramanlık göstererek gerçekleştirdiği müdahale, büyük bir faciayı önledi.



Biz Nevvar Salih İşgören Vakfı olarak şehit ve gazilerimizin çocuklarına burs veriyoruz. Şimdi de İzmir'i büyük faciadan kurtaran kahraman şehit polisimizin çocuklarına eğitim hayatları boyunca özel eğitim yardımı yaparak minnet borcumuzu ödemek istiyoruz. Bu vesile ile şehit polisimize ve şehit olan adliye çalışanımıza Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak üzere İzmirlilere başsağlığı, hain saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyoruz."



Öte yandan çok sayıda sivil toplum kuruluşu dünkü terör saldırısını kınayan açıklamalarda bulundu.



Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Elmasoğlu, hain terörün bu kez demokrasinin başkenti İzmir'de adliye önündeki saldırıyla yüzünü gösterdiğini belirterek, "Bu vahşetin son bulması için ülkemizde oynanan kötü oyunları bozmak için birlik olmalıyız, bir olmalıyız" dedi.



Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman da millet olarak birlik halinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Kuvvetliyiz, korkmuyoruz, korkmayacağız. Ülkemize inanıyor, halkımızın sağduyusuna güveniyoruz. Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını hedefleyen bu asimetrik savaşı, sabır, metanet ve dirayetle kazanacağımıza dair inancımızı korumakla beraber, şehidimize ve hayatını kaybeden adalet görevlisi ve ailesine Allah'tan rahmet, ailelerine metanet, yaralılara acil şifa diliyoruz."



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ile Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da terör saldırısına ilişkin açıklama yaparak, teröre karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.