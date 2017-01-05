İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler

İzmir'deki terör saldırısını ABD, İngiltere ve Avustralya'nın Ankara büyükelçilikleri sosyal medyadaki Twitter hesapları üzerinden kınadı.



ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda terör saldırısı kınandı. Mesajda, "Teröre karşı ortak mücadelemizde Türk halkının yanında yer alıyoruz. Başınız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.



İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ise kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "İzmir'deki terör saldırısını tamamen kınıyorum ve Türk polisinin daha fazla ölüm ve yaralanmayı önleyen kahramanlığını saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.



Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi James Larsen da kişisel hesabından saldırıyı kınayarak, saldırıda şehit olanların ailelerine başsağlığı diledi. Larsen, "Bu zor zamanlarda Avustralya Türkiye'nin yanındadır." açıklamasında bulundu.