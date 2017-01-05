İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler

İzmir'deki terör saldırısı kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcilerince nefretle kınandı.





İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı lanetledi.



Saldırıda şehit olan polis ve adliye çalışanına Allah'dan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Öztürk, şunları kaydetti:



"Bu insanlık dışı terör saldırısında daha fazla can kaybı olmamasını, kendini ortaya koyarak teröristlerin önüne dikilen şehit polisimiz Fethi Sekin'e borçluyuz. Kahraman polisimize ve arkadaşlarına minnettarız. Onların hakkını ödeyemeyiz. Güzel İzmirimizin ve ülkemizin başı sağolsun. Geçtiğimiz yıl ülkemizin farklı şehirlerinde, yılbaşında İstanbul'da, bugün İzmir'de meydana gelen terör saldırılarının amacı Türkiye'yi kaosa süreklemek, Türk halkının beraberlik ruhunu parçalamaktır. Masum insanlarımızı, güvenlik güçlerimizi insanlık dışı saldırılarla hedef alanların buna gücü yetmeyecektir. Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Ülkemiz birlik ruhunu koruyarak bu zor günlerin üstesinden gelecektir. Teröre asla boyun eğmeyeceğiz, teslim olmayacağız."



MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ülkü



MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü de birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.



Türkiye'nin teröre karşı sağlam duruşunu göstereceğini aktaran Ülkü, "Bu saldırılara verilecek en iyi cevap, yılmadığımızı ve korkmadığımızı göstermektir. Teröre diz çökmeyeceğiz. Tüm iş dünyasının ve vatandaşlarımızın da aynı şekilde davranacaklarına inancımız tam." ifadesini kullandı.



Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Başkanı Aydın Buğra İlter ise terör saldırısını şiddetle kınadıklarını vurguladı.



İzmir'in tek vücut ve yumruk teröre karşı Türkiye'nin diğer şehirleriyle kararlılıkla mücadele edeceğini aktaran İlter, milletin, cesaretle teröre karşı dimdik durmaya devam edileceğini kaydetti.



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk de terör saldırılarıyla anarşi ve kargaşa ortamının Türkiye geneline yaymaya çalışıldığını vurgulayarak, "Türkiye tüm vatandaşlarıyla bir bütündür. Terör saldırıları Türkiye'yi bölemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.