İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, İzmir'deki terör saldırısını kınadı.



Kadooğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir Türkiye'nin, halkın birlik, beraberliği ile huzur ve güven duygularını yok etmeye dönük alçakça saldırıların hedefi haline geldiğini kaydetti.



İstanbul'da yılbaşı gecesi yaşanan elim saldırı için dökülen gözyaşları kurumamışken İzmir'de gerçekleştirilen hain saldırının, terörün alçak yüzünü bir kez daha gösterdiğini aktaran Kadooğlu, saldırıda şehit olan polis memuru ve adliye çalışanına rahmet, ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.



Terörün, her zaman olduğu gibi toplumun huzurunu, vatandaşların güven duygusunu ve özgürlüğünü hedef aldığını belirten Kadooğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Bu saldırıların bizleri yıldırmasına, ayrıştırmasına yahut ötekileştirmesine asla geçit vermemeliyiz. Bugün tüm ırk, din, dil, inanç, etnik, mezhep yahut siyasi farklılıklarımızla ve farklılıklarımıza rağmen el ele, omuz omuza, tek yürek olarak aynı bayrağın altında durmalı, terörün bizleri korkutup yıldırmasına asla müsaade etmemeliyiz. Terörle hedeflenen şiddet iklimine karşı bu ülkenin vatandaşları ve bu ülkeyi seven insanlar olarak tüm farklılıklarımıza rağmen ortak bir akıl ve bir ortak duruş sergilemeliyiz. Korkmuyoruz, alışmayacağız ve ayrışmayacağız. İçinden geçtiğimiz zor ve çetin bu dönemde, iş dünyası olarak her zamankinden daha fazla ülkemize güveniyor ve büyük bir kararlılıkla hız kesmeden halkımızın refah, huzur ve güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz. Toplumsal duyarlılığımızı en üst düzeyde tutarak birlik ve beraberliğimizi geliştirip kenetlenmiş bir şekilde, ülkemize yönelen şiddet sarmalını atlatacağımıza yürekten inanıyoruz."