Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler
Ara
BİST 76.386 %0,32
DOLAR 3,6133 %1,14
EURO 3,8125 %1,77
PARİTE 1,0546 %0,58
ALTIN 136,91 %2,44
FAİZ 10,85 %1,59
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin, "Bu saldırıya en iyi cevap, devletimizin onları inlerinde yok etmesi, sığındıkları dağları başlarına geçirmesidir.

İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin, "Bu saldırıya en iyi cevap, devletimizin onları inlerinde yok etmesi, sığındıkları dağları başlarına geçirmesidir." açıklamasında bulundu.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı kınadı ve lanetledi.

"Bu kanı bozuk katiller kudurmuş gibi saldırıyor ve maalesef kuduzun tedavisi yok." ifadesini kullanan Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu kudurmuş hainlerin layık olduğu tek muamele, bunlara verilecek tek cevap, devletimizin onları inlerinde yok etmesi, sığındıkları dağları başlarına geçirmesidir. Saldırı, kahraman polisimizin dikkati sayesinde ucuz atlatıldı. Fethi Sekin olayı canı pahasına önledi ve şehadet mertebesine ulaştı. Bu katillerin kim bilir nasıl bir haince planları vardı ve kim bilir kaç masum insanımızın canına kıyacaklardı. Açıklamalardan öğrendiğimiz kadarıyla 2 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Allah (C.C), Istanbul, İstanbul, Ticaret, Borsa, İzmir, Polis, Kopuz, Terör, Şehit