İzmir'deki Terör Saldırısına Tepkiler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında polisin fedakarca çarpışmasının İzmir'i büyük bir felaketten kurtardığını vurgulayarak, "Hem kendi adıma hem İzmirli hemşehrilerim adına aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.



Kocaoğlu, patlamanın meydana geldiği bölgeyle İzmir Adliyesi ve çevresinde incelemede bulundu.



İnceleme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Kocaoğlu, terörü şiddetle lanetlediklerini, terörün hain yüzünü İzmir'de de gösterdiğini söyledi.



"1 polisimizi ve 1 adliye görevlimizi şehit verdik" diyen Kocaoğlu, şöyle konuştu:



"Polisimizin fedakar çarpışması, hayatını feda etmesi adliyemizi, İzmirimizi çok büyük bir felaketten kurtardı. Hem kendi adıma hem İzmirli hemşehrilerim adına aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Her zaman söylüyoruz, biz birlik beraberlik içinde olmadığımız, küçük hesapları bir kenara bırakmadığımız müddetçe ve belli çıkar odaklarının içeriden, dışarıdan etkisinde kaldığımız müddetçe terörü yenemeyeceğiz. Hep birlikte, 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak terörü yenmek istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. İzmirli hemşehrilerimizin ve ulusumuzun başı sağolsun."



Basın mensuplarının "adliye içinde çatışma olduğu söyleniyor, doğru mu?" sorusu üzerine Kocaoğlu, "Öyle bir şey söz konusu değil." dedi.



Öte yandan patlamanın meydana geldiği bölgede polisin geniş güvenlik önlemleri sürüyor. Polis barikatının dışında bekleyen vatandaşlar, zaman zaman "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atıyor.



AK Parti İl Başkanı Delican da ziyaret etti



AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican da patlamanın ardından yaptığı incelemeye ilişkin AA muhabirine, teröristlerin adliye önünde bomba patlatıp silahlı eylem hazırlığı içine girdiğini söyledi.



Delican, "Bu hainler panik çıkarıp oradaki insanları öldürmek için plan yapmışlar. Milletimizin başı sağolsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi milli seferberlik konusunda dikkatli olacağız. Durmuyorlar, ne kadar durmasalar da biz bu teröristlerin üzerine gideceğiz, yılmayacağız. Türkiye çok büyük bir mücadele veriyor, yılmayacağız. Kararlılıkla üzerine gideceğiz" dedi.



Delican, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın da İzmir'e geleceğini öğrendiklerini aktardı.



Sivil toplum kuruluşlarından kınama



İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili kentteki siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri olayı kınayan açıklamalar yaptı.



İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, yaşanan terör saldırısı nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını, hain saldırıyı nefretle kınadıklarını belirtti. Demirtaş, şunları kaydetti:



"Kurtuluş Savaşı'nın bayrak kenti İzmir, asla teröre teslim olmayacaktır. Sahip olduğumuz birlik, beraberlik ve mücadele ruhu ile teröre karşı kenetlenerek dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Terörün bizi bölmesine, yaşam tarzımızı değiştirmesine, sindirmesine asla izin vermeyeceğiz. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."



CHP İl Başkanı Güven



CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ise terör saldırısını lanetlediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Bu alçaklar sivil ve masum İzmirliler'i, polisimizi hedef almıştır. Tüm Türkiye'yi olduğu gibi İzmir'i de bu terör belasından temizlemeye kararlıyız."



CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de doğusundan batısına tüm ülkenin teröre karşı tek yumruk olması gerektiğini ifade etti.



İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de terör saldırısını kınadıklarını belirtti.