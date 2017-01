Izmir'deki Terör Saldırısı - Vali Zorluoğlu, Taziye Ziyaretinde Bulundu

Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, İzmir'deki terör saldırısında büyük bir faciayı önledikten sonra şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in büyük bir kahramanlık örneği sergilediğini belirterek, "Bu memlekette Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler bitmez. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce kahramanı içimizde barındırdığımızı biliyorum." dedi.



Beyzade Efendi Camisi taziye evinde şehit Sekin'in yakınlarını ziyaret eden Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sıkıntılı günler yaşadığını ancak millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde vatan hainlerine karşı dimdik durarak Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacaklarını belirtti.



Ülkenin içerisinde bulunduğu bu zorlu süreçte herkesin farklılıkları bir tarafa koyup ortak değerler ve duygular eşliğinde bir araya gelerek teröre karşı bir bütün olmaları gerektiğini vurgulayan Zorluoğlu, "Allah için birbirimizi sevelim ve kardeş olarak yanımızdakine sarılalım. Ancak bu birlik ve beraberliği gösterebilirsek bu zor günleri aşarız ve yolumuza devam ederiz." ifadelerini kullandı.



Zorluoğlu, devletin tüm güvenlik güçleriyle hem yurt içinde hem de yurt dışında teröre, teröristlere ve bunların arkasındaki tüm güçlere karşı büyük bir mücadele verdiğini vurgulayarak, bu mücadelenin en güzel örneklerinden birini kahraman şehit polis Fethi Sekin'in ortaya koyduğunu dile getirdi.



Şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve millete başsağlığı dileyen Zorluoğlu, şunları söyledi:



"Bu memlekette Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler bitmez. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce kahramanı içimizde barındırdığımızı biliyorum. Dolayısıyla terör örgütleri bu şekilde bir yere varamayacaklarını, bu milleti yıkamayacaklarını esasında çok iyi biliyorlar. Onlar sadece bir anlamda moralimizi bozarak, bizi günlük hayatımızda normal işlerimizden ederek Türkiye'nin ilerlemesini, kalkınmasını ve daha da müreffeh hale gelmesini sadece zorlaştırmak istiyorlar. Yoksa asla ve kata Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve bu necip milleti hiçbir terör örgütü ya da o terör örgütlerinin arkasındaki diğer güçler mağlup edememişlerdir. Allah'ın izniyle bundan sonra da asla mağlup edemeyeceklerdir."



"Fethi Sekin bir Kürt olarak bu ülkenin, hepimizin kahramanıdır"



Şehit polisin kuzeni Gökmen Sekin de Fethi Sekin'in İzmir'deki terör saldırısında kahramanlık örneği sergileyerek ve teröristlerle canı pahasını çatışarak büyük bir facianın önüne geçtiğini, Türkiye'nin gururu olduğunu söyledi.



Türkiye'de şehit polis Sekin gibi, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir gibi kahramanlar yetiştiği sürece hiçbir karanlık gücün emellerine uluşamayacağını ifade eden Sekin, şu değerlendirmede bulundu:



"Ömer Halisdemir tüm Türkiye'nin hepimizin kahramanı, Türk kardeşimizdir. Fethi Sekin de bir Kürt olarak bu ülkenin, hepimizin kahramanıdır. Hepimiz kardeşiz. Hiçbir şekilde bu ülke bölünmeyecek. Allah'ın izniyle tek yumruk olarak bu soysuz köpeklere gereken cevabı vereceğiz. Kanımızın son damlasına kadar da Allah'ın izniyle onlarla savaşacağız. Türk-Kürt kardeştir, Laz-Çerkez ayrımı olamaz, hepimiz kardeşiz."



Şehit polisin görevli olduğu İzmir Adliyesinde Kürtçe bilirkişilik de yaptığını aktaran Sekin, "Fethi abimiz çok merhametli, şakacı, güleç yüzlü, vatanını ve milletini gerçekten çok seven bir insandı ve bunu da şehadetiyle ispatladı." diye konuştu.



Taziye ziyaretine Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze de katıldı.