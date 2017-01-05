Izmir'deki Terör Saldırısı - Vali Ayyıldız'ın Açıklamaları (3)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : - İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın açıklamaları

İzmir Valisi Erol Ayyıldız: "Bayraklı adliyesinin önünde bir araç geçerken, polis memurlarımızın polis noktasında durdurmak istemesi sonucu çatışma çıktı. Bu çatışmada, teröristlerin kaçma esnasında bombalı aracın patlatılarak ve bunun sonucunda da maalesef çıkan çatışma sonucunda bir polis memurumuzla bir mübaşirimiz şehit oldu. Yaralı 5 vatandaşımız var."